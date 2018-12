Židan sprejel uporabnike VDC Tončke Hočevar, ki so okrasili novoletno smreko v DZ

Ljubljana, 11. decembra - Predsednik državnega zbora Dejan Židan in generalna sekretarka Uršula Zore Tavčar sta danes v preddverju velike dvorane DZ sprejela uporabnice in uporabnike Varstveno delovnega centra (VDC) Tončke Hočevar, ki obeležujejo 50. obletnico delovanja in so okrasili novoletno smreko, ki stoji v preddverju, so zapisali v DZ.