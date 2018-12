"Iniesta iz Stockporta" pri meščanih do leta 2024

Manchester, 11. decembra - Aktualni angleški nogometni prvak Manchester City je podpisal novo dolgoročno pogodbo z enim najbolj nadarjenih angleških nogometašev Philom Fodnom do leta 2024. Zanimanje za "Iniesto iz Stockporta", kot so angleški mediji poimenovali komaj 18-letnega Fodna, sta pokazala tudi italijanski Juventus in nemška Borussia iz Dortmunda.