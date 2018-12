V Srbiji projekcije slovenskega filma

Beograd, 11. decembra - V Beogradu, Pančevu, Nišu, Vršacu in Novem Sadu bodo od danes do petka potekali Dnevi slovenskega filma. V Jugoslovanski kinoteki v Beogradu jih bo odprl film Cankar Amirja Muratovića. Pred tem bosta na ogled retrospektiva filmov prvega slovenskega režiserja Karola Grossmanna in prvi slovenski umetniški film Na svoji zemlji Franceta Štiglica.