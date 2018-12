Newyorška policija tarča kritik zaradi nasilnega ravnanja

New York, 11. decembra - Newyorške policistke so poskrbele za ogorčenje celotnega mesta, razen policijskega sindikata, ki tudi po objavi videoposnetka zagovarja njihov nasilni napad na temnopolto Jazmine Headley, ki so jo v poslopju socialnih služb v Brooklynu zbile na tla in ji iz rok skušale iztrgati vreščečega 18-mesečnega malčka.