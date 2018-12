Newyorške borze trgovanje končale v zelenem

New York, 10. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje po slabšem uvodu končali pozitivno. Med vlagatelji vlada pozitivno vzdušje predvsem zaradi dobrega poslovanja Facebooka in Microsofta. Kljub temu pa ostajajo previdni zaradi negotove odločitve o brexitu in trgovinske vojne med Kitajsko in ZDA, poročajo tiskovne agencije.