Črna gora in Srbija korak naprej na poti v EU

Bruselj, 10. decembra - Črna gora in Srbija sta danes v Bruslju stopili korak naprej na poti v EU. Črna gora je na pristopni konferenci v Bruslju odprla eno pogajalsko poglavje, Srbija pa je odprla dve novi poglavji. V Beogradu so pričakovali, da jih bodo odprli več, vendar to ni bilo mogoče zaradi nezadostnega napredka države na področju vladavine prava.