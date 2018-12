Fakin danes z odločitvijo glede otroške srčne kirurgije

Ljubljana, 11. decembra - Minister za zdravje Samo Fakin bo danes po sestanku z vodstvi UKC Ljubljana in NIOSB sporočil svojo odločitev glede usode programa otroške srčne kirurgije. Težave programa se namreč vlečejo že več kot desetletje, v zadnjih mesecih pa so dogajanje zaznamovali predvsem pomanjkanje kardiokirurgov in ostre besede med obema institucijama.