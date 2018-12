Rdeči križ: Nekateri migranti v BiH morda ne bodo preživeli zime

Sarajevo, 10. decembra - Blizu meje med Bosno in Hercegovino (BiH) in Hrvaško je pred prihajajočo zimo ostalo ujetih več kot pet tisoč migrantov, ki so slabo opremljeni za zimske razmere. Nekateri od njih morda zato ne bodo dočakali pomladi, je danes opozorila Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) in pozvali k nujni humanitarni pomoči.