V Zagrebu odkrili spomenik prvemu hrvaškemu predsedniku

Zagreb, 10. decembra - V Zagrebu so danes ob 19. obletnici smrti prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana odkrili njegov spomenik. Med približno 200 povabljenci so bili prisotni tudi celoten hrvaški državni vrh in člani družine Tuđman. Pred uradno slovesnostjo je proti postavitvi Tuđmanovega spomenika protestiralo nekaj deset državljanov.