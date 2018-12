Borze v New Yorku neenotno v nov trgovalni teden

New York, 10. decembra - Borze v New Yorku so nov trgovalni teden začele neenotno, potem ko so prejšnji teden zaradi zaskrbljenosti o upočasnjeni gospodarski rasti v ZDA in trgovinskih napetosti zabeležile krepke padce. Vlagatelji čez lužo bodo ta teden pozorni na sveže podatki o rasti cen življenjskih potrebščin in prodaje v trgovini na drobno.