V Nemčiji po današnji stavki železničarjev napovedali pogajanja

Berlin, 10. decembra - V Nemčiji, kjer je danes potekala stavka delavcev v železniškem prometu, je za torek predvideno nadaljevanje pogajanj o plačah med predstavniki državnega upravljalca železnic Deutsche Bahna in največjega sindikata strojevodij EVG, ki so zastala v soboto. Stavka, vlaki so stali med 5. in 9. uro, je sicer prizadela na milijone potnikov.