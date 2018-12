Ljubljanska borza končala s padcem

Ljubljana, 10. decembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 741.870 evrov prometa, od tega ga je 244.820 evrov odpadlo na delnice Krke, 231.490 pa na delnice Telekoma. Večina blue chipov je danes padla pod gladino, največ so v prvi kotaciji izgubile delnice Petrola, in sicer 2,77 odstotka vrednosti.