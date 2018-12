Tjaša Ristić in Stefan Joksimović zmagovalca v Trbovljah

Trbovlje, 10. decembra - Karateista Tjaša Ristić (Kranj) in Stefan Joksimović (Trbovlje) sta zmagovalca absolutne kategorije na 46. mednarodnem turnirju Trbovlje open 2018, na katerem je nastopilo 580 tekmovalcev iz desetih držav. Karateisti so se pomerili v katah in športnih borbah.