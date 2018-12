Uresničevanje človekovih pravic po oceni omizja še vedno ostaja izziv

Ljubljana, 10. decembra - Ob svetovnem dnevu človekovih pravic, ki ga letos zaznamuje tudi 70. obletnica sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic, se vrstijo opozorila o njihovem neuresničevanju in ogroženosti po vsem svetu. Opozorilom so se pridružili tudi udeleženci današnjega omizja, ki so ga pripravili v uradu varuha človekovih pravic.