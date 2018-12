Celjska Karitas v prazničnem času na pomoč socialno ogroženim

Celje, 10. decembra - Sodelavci Karitas v celjski škofiji so v zadnjih tednih z osnovnimi živili, higienskimi pripomočki in priboljški pomagali 1272 socialno ogroženim družinam. Živila so kupili iz lastnih sredstev, ki jih zbirajo na škofijski in župnijskih Karitas. Poleg tega so med socialno ogrožene razdelili 13.730 kilogramov jabolk slovenskih pridelovalcev.