Pri Podlehniku ta mesec dve skupini nezakonito čez mejo

Maribor, 10. decembra - Na Policijski postaji Podlehnik so v tem mesecu obravnavali dva primera tujcev, ki so na nedovoljen način prestopili državno mejo. Skupno 13 Afganistancev je peš prišlo s Hrvaške v Slovenijo. Med njimi so bili tudi otroci, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.