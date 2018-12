Mariborski družinski zdravniki opozarjajo na nevzdržno stanje

Maribor, 10. decembra - Zdravniki družinske medicine Zdravstvenega doma Maribor so na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ministrstvo za zdravje in javnost naslovili apel, v katerem opozarjajo na preobremenjenost, ki postaja nevzdržna. ZZZS pozivajo, da dosledno upošteva nove normative obremenitev v ambulantah družinske medicine in jih ustrezno plača.