Izvoz oktobra spet s krepko rastjo

Ljubljana, 10. decembra - Slovenska podjetja so oktobra po šibkejšem septembru spet okrepila izvoz. Ta je bil v medletni primerjavi večji za 10,5 odstotka, še bolj, za 19,2 odstotka, pa je narasel uvoz. Tako uvoz kot izvoz sta bila s tem največja letos in tudi glede na zadnjih nekaj let. V 10 mesecih skupaj je bila medletna rast izvoza 9,8-odstotna, uvoza pa 11,7-odstotna.