Evropske borze ob več napetostih v regiji uvodoma s padcem

Frankfurt/Pariz/London, 10. decembra - Vodilne evropske borze tudi v novem trgovalnem tednu nadaljujejo s padci. Analitiki navajajo več vzrokov, ki vznemirjajo vlagatelje - med njimi proteste rumenih jopičev, ki so prizadeli francosko gospodarstvo ter se razširili tudi na Belgijo in Nizozemsko, dogajanje okoli brexita, trgovinski spor in nizko rast kitajskega izvoza.