Na pomen merjenj v vsakdanjem življenju opominjajo plakati na Krakovskem nasipu

Ljubljana, 10. decembra - Na Krakovskem nasipu ob reki Ljubljanici je do 15. januarja na ogled 22 plakatov, ki opominjajo na pomen merjenj in merskih enot v vsakdanjem življenju. Urad za meroslovje je razstavo postavil po tistem, ko so v Parizu potrdili novo definicijo kilograma in še treh drugih enot iz mednarodnega sistema enot, imenovanega tudi SI.