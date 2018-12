Razvojne teme v središču jubilejne konference Informatika v javni upravi

Brdo pri Kranju, 10. decembra - V središču jubilejne 10. konference Informatika v javni upravi, ki danes in v torek poteka na Brdu pri Kranju, so strateške in razvojne teme. Konferenco pripravljata ministrstvo za javno upravo in Slovensko društvo Informatika, častni nagovor ob začetku je imel minister Rudi Medved. V dveh dneh na konferenci pričakujejo okoli 900 udeležencev.