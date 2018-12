Podravsko gospodarstvo tudi letos v znamenju rasti

piše Gregor Mlakar

Maribor, 12. decembra - Podravsko gospodarstvo je, tako kot zadnjih nekaj let, tudi v letu 2018 poslovalo stabilno. To bodo sicer šele po novem letu pokazali rezultati poslovanja podjetij, na Štajerski gospodarski zbornici pa pričakujejo, da bodo leto zaznamovali višji prihodki in višja dodana vrednost na zaposlenega ter manj brezposelnih.