Perujci na ustavnem referendumu podprli boj proti korupciji

Lima, 10. decembra - Perujci so na nedeljskem ustavnem referendumu z veliko večino podprli tri od štirih predlaganih reform, katerih namen je izkoreninjanje sistematične korupcije, ki zaznamuje sodne in politične institucije v državi. Predlog za uvedbo dvodomnega parlamenta so na priporočilo predsednika države Martina Vizcarre zavrnili.