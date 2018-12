Združenje književnih prevajalcev Srbije nagradilo Pavleta Raka

Beograd, 10. decembra - Združenje književnih prevajalcev Srbije je nagrado, poimenovano po klasičnem filologu, helenistu, filozofu in prevajalcu Milošu Đuriću, ki jo podeljuje že 50 let, za prevod poezije namenilo filozofu, pisatelju, publicistu in prevajalcu Pavletu Raku za prevod zbirke slovenskega pesnika Braneta Senegačnika Tišina i druge pesme.