Ljubljana, 10. decembra - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije bo danes ob 12.30 s polurno mirno manifestacijo pred poslopjem DZ na Šubičevi ulici simbolično opozorila, da so tudi delavske pravice sestavni del človekovih pravic, ob 13. uri bo predstavnike ZSSS in Pergama sprejel tudi predsednik DZ Dejan Židan, so sporočili iz ZSSS.