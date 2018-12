Staršem umrlega 10-mesečnika pogojna zaporna kazen zaradi zanemarjanja otroka

Ljubljana, 10. decembra - Sodišče je starša 10 mesecev starega otroka, ki je leta 2011 umrl zaradi zapletov po nezdravljeni pljučnici, obsodilo na pogojno kazen leta in enajst mesecev zapora, ki jo bosta odslužila z delom v splošno korist, poročata Delo in Slovenske novice. Starša sta po več let trajajočih sodnih postopkih s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde.