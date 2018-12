Ljubljana, 9. decembra - V igri Loto so danes izžrebali lotko 6 v vrednosti 100.000 evrov, ki je romal v Ljubljano. V nocojšnjem žrebanju pa nista bila izžrebana sedmica in loto 7 plus. V naslednjem krogu bo tako sedmica vredna že 1,29 milijona evrov, loto 7 plus pa 780.000 evrov.