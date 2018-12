Maribor, 9. decembra - Pospravite kopačke, poiščite šale in rokavice! Slovensko nogometno leto 2018 je zaključeno. Skoraj tri mesece bodo nogometaši in navijači čakali na nove boje v prvi ligi. Prav vsi klubi so spisali zanimive zgodbe, v Večeru piše Marko Kovačevič.