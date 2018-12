Maruša Ferk o paralelnem slalomu: Gre za disciplino prihodnosti

St. Moritz, 9. decembra - Alpske smučarke so se v St. Moritzu pomerile v paralelnem slalomu v novem formatu s predhodnimi kvalifikacijami. Tekma je štela za slalomski seštevek svetovnega pokala. V kvalifikacijah in v vseh izločilnih dvobojih je bila najhitrejša Američanka Mikaela Shiffrin. Za slovenske točke sta s 15. in 25. mestom poskrbeli Maruša Ferk in Meta Hrovat.