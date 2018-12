Pokljuške tekme navkljub težavam pripeljali do dobrega konca

pripravil Kristijan Erjavec

Pokljuka, 9. decembra - Prireditelji biatlonskih tekem za svetovni pokal na Pokljuki so navkljub nekaterim težavam preizkušnje pripeljali do konca. Z mislimi so že pri letu 2020, ko bo na Rudnem polju generalka za svetovno prvenstvo 2021. Rezultatsko je izstopalo le četrto mesto Jakova Faka. Čeprav Fak še ni na želeni ravni, to ne skrbi glavnega trenerja Uroša Velepca.