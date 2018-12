Norvežanke in Norvežani zmagali v štafeti, Slovenke desete

Beitostoelen, 9. decembra - Prva norveška ekipa smučarskih tekačic je zmagala na ženski štafetni tekmi 4 X 5 km v svetovnem pokalu v domačem Beitostoelnu, njihovi rojaki, prav tako v prvi postavi, pa so bili najboljši med tekači na 4 x 7,5 km. Slovenke Alenka Čebašek, Anamarija Lampič, Katja Višnar in Vesna Fabjan so zasedle deseto mesto (+3:27,2).