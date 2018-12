V Italiji identificirali odgovornega za stampedo v diskoteki

Ancona, 9. decembra - Italijanska policija je identificirala mladoletnika, ki naj bi v soboto v diskoteki v bližini Ancone sprožil solzivec in s tem povzročil paniko in stampedo, v katerem je umrlo šest ljudi. Kmalu naj bi ga zaslišali. Lastnik lokala je medtem zanikal obtožbe, da bi bilo v njem preveč ljudi. Oblasti so poostrile nadzor nad diskotekami v državi.