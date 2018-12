Shiffrinovi kvalifikacije v St. Moritzu, dve Slovenki na tekmi

St. Moritz, 9. decembra - V švicarskem St. Moritzu so opravili kvalifikacije za prvi ženski paralelni slalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Najhitrejša na kvalifikacijski slalomski progi je bila Američanka Mikaela Shiffrin. Od štirih Slovenk na startu sta se v prvi krog bojev na izpadanje uvrstili Maruša Ferk in Meta Hrovat s 13. in 18. časom.