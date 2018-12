Kopitar s kralji slavil visoko zmago nad lanskimi finalisti

Los Angeles, 9. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik severnoameriške lige NHL Anže Kopitar, so v domači dvorani Staples Center odigrali zadnjo tekmo pred nizom štirih gostovanj. Kralji so se s kar 5:1 znesli nad lanskimi finalisti prvenstva, Vegas Golden Knights, po visoki zmagi pa so se znebili naziva najslabše ekipe NHL.