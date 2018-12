ACH Volley v Zagrebu ni oddal niza

Zagreb, 8. decembra - Odbojkarji ACH Volleyja so v svoji četrti tekmi srednjeevropske lige zabeležili tretjo zmago. V Zagrebu so s 3:0 (24, 22, 19) premagali vedno neugodno Mladost. Z zmago so tudi prišli na prvo mesto prvenstvene razpredelnice, pred Posojilnico Dob, s katero so v medsebojni tekmi izgubili, imajo točko prednosti.