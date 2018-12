Kegljači Konstruktorja v četrtfinalu evropske lige, Celje in Triglav izpadla

Ljubljana, 8. decembra - V povratnih tekmah osmine finala evropske kegljaške lige so bili med tremi slovenskimi predstavniki uspešni le kegljači mariborskega Konstruktorja. Še drugič so premagali moštvo Repcelaki, tokrat na Madžarskem s 5:3 (3669:3595) in si tako po nekaj letih spet zagotovili četrtfinale.