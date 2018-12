Na Goriškem Krasu so se poklonili ruskim vojnim ujetnikom

Kostanjevica na Krasu, 8. decembra - Pred Rusko jamo v bližini Cerja so se na krajši slovesnosti z odkritjem obeležja spomnili na kruto usodo ruskih vojnih ujetnikov med prvo svetovno vojno na Goriškem Krasu. Slovesnosti sta se udeležila in obiskovalce nagovorila minister za kulturo Dejan Prešiček in ruski veleposlanik v Sloveniji Daku Gapurovič Zavgajev.