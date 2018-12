Dnevnik: CDU ne potrebuje nove Merklove (8. 12).

Ljubljana, 8. decembra - Annegret Kramp - Karrenbauer je nova predsednica stranke CDU postala z izjemno pičlo večino, kar kaže na razklanost stranke pri oceni dela nemške kanclerke Angele Merkel in pri ocenah, s kakšno politiko lahko stranka preživi tektonske spremembe na domačem in evropskem strankarskem in širšem socialno-ekonomskem parketu, danes piše Dnevnik.