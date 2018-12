Iranski predsednik: Sankcije ZDA so gospodarski terorizem

Teheran, 8. decembra - Iranski predsednik Hasan Rohani se je danes odzval na ameriške sankcije proti Iranu in jih označil za gospodarski terorizem. Kot je dejal na regionalni konferenci v Teheranu, na kateri so bili predstavniki Afganistana, Kitajske, Pakistana, Rusije in Turčije, so ameriške sankcije nepravične in nezakonite. Pozval je tudi k enotni fronti proti ZDA.