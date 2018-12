Mariborčani ostajajo na vrhu

Ljubljana, 8. decembra - V 10. krogu 1. SFL so na domačem terenu zmagali Mariborčani, ki so ostali na prvem mestu prvenstvene lestvice, tokrat so visoko z 9:1 odpravili Benedikt. Nogometaši Bronxa Škofij pa so bili s 6:1 boljši od Silika Mkeršmanc. V gosteh sta do treh točk prišli zasedbi Dobovca Pivovarne Kozel in Litije. Tekma v Sevnici se je končala brez zmagovalca.