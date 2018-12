Objavljeni razpisi za izbor kulturnih projektov

Ljubljana, 8. decembra - Na ministrstvu za kulturo so objavili razpis za izbor kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, vizualnih, glasbenih in intermedijskih umetnosti v letu 2019 in razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bodo v letih 2019-2020 sofinancirali iz proračuna.