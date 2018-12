Newyorška demokratka Trumpu mlajšemu v odgovor na slabo šalo zagrozila s pozivom na zaslišanje

New York, 8. decembra - Članica predstavniškega doma ameriškega kongresa Alexandria Ocasio Cortez iz New Yorka, s katero so ameriški desničarji iz dneva v dan bolj obsedeni, je sina predsednika Donalda Trumpa, Donalda Trumpa mlajšega po "šali", da socializem pomeni jesti pse, spomnila, da se ni pametno norčevati iz nekoga, ki ti lahko pošlje poziv na zaslišanje.