Newyorške borze zaključile v rdečem

New York, 7. decembra - Newyorške borze so današnje poslovanje sklenile v rdečih številkah. Analitiki ocenjujejo, da so padci v veliki meri posledica aretacije glavne finančne direktorice kitajskega tehnološkega velikana Huawei Meng Wanzho, ki so jo v Kanadi v soboto pridržali na zahtevo ZDA, piše francoska tiskovna agencija AFP.