Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 12.)

Ljubljana, 7. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o potrditvi zmage Aleša Bržana na županskih volitvah v Kopru, o nezakonitem prevažanju ljudi iz Bosne in Herzegovine v Hrvaško, Slovenijo in Italijo ter o tem, da je slovenski obrambni minister Karl Erjavec zaradi za soboto napovedanih protestov v Franciji preložil službeno pot v to državo.