Akcija 40 dni brez alkohola za zdravje in zdrave odnose

Ljubljana, 26. februarja - Slovenska karitas je na današnjo pepelnično sredo, ko se v Katoliški cerkvi začne 40-dnevni post pred veliko nočjo, začela tradicionalno preventivno akcijo 40 dni brez alkohola. Tokrat poteka z geslom Za zdravje in zdrave odnose. Odpoved alkoholu v postnem času je priložnost, da preverimo svoj odnos do sebe in v družini, menijo.