Evropske borze večinoma višje, nafta občutno dražja

London/Frankfurt/Pariz, 7. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Nafta se je občutno podražila, odmeva pa predvsem novica, da so se članice Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in nekatere nečlanice, med njimi Rusija, dogovorile za zmanjšanje proizvodnje nafte za 1,2 milijona 159-litrskih sodov dnevno prihodnje leto.