Policija išče predrznega voznika belega bmw x4

Koper, 7. decembra - Koprski policisti so v torek, 4. novembra, okoli 17.45 na regionalni cesti med Postojno in Ravbarkomando skušali ustaviti bmw x4 bele barve, tujih registrskih oznak. Voznik se ni ustavil in je nadaljeval s predrzno vožnjo, pri tem pa kršil prometne predpise in ogrožal druge udeležence v prometu. Policija ga išče.