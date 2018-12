Leljaku zavrnili vstop v Avstralijo

Zagreb/Sydney, 7. decembra - Novoizvoljenem županu občine Radenci Romanu Leljaku so prepovedali vstop v Avstralijo, in sicer že na letališču v Sydneyju, poročajo mediji v BiH in na Hrvaškem. Leljak je nameraval kot gost hrvaških izseljencev v Avstraliji predstaviti svojo knjigo in film Mit o Jasenovcu, s katerim zanika ustaške zločine med drugo svetovno vojno.