Newyorške borze začele neenotno

New York, 7. decembra - Tečaji delnic na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli neenotno. Podatki o ustvarjenih novih delovnih mestih v ZDA so spodbudili špekulacije, da bi lahko imela ameriška centralna banka manevrski prostor za počasnejše zaostrovanje denarne politike v naslednjem letu, je poročal Bloomberg.