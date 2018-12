Ljubljanska borza: Največ prometa z delnicami Telekoma

Ljubljana, 7. decembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,71 milijona evrov prometa, od tega ga je 693.690 evrov odpadlo na delnice Telekoma. Te so zrasle za dober odstotek. Navzdol so se obrnile delnice Luke, Petrola, Triglava in Cinkarne ter indeks porinile skoraj tretjino odstotka pod gladino.